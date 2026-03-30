Сбер снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,5%

С 1 апреля Сбер уменьшает процентные ставки по рыночным ипотечным программам на 0,5% для заемщиков, вносящих первоначальный платеж в размере от 20,1% до 50% от стоимости жилья. Информацию об этом разместили на платформе Домклик .

«Сбербанк с 1 апреля снижает ставки по базовым ипотечным программам на 0,5% при первоначальном взносе 20,1-50%», — заявил регулятор.

В итоге минимальные ставки составят для новостроек — от 15,7%, для готового жилья — от 16%, и от 17,6% — по программе «Строительство жилого дома». Все программы реализуются без государственной поддержки.

Кроме того, Сбербанк снизит ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» (на 1%) и «Рефинансирование под залог недвижимости» (на 0,5%)

Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести ипотеку под 4% для ветеранов специальной военной операции. По его словам, военные должны знать, что государство заботится о них.