Страшнее 90-х: как суды по возврату квартир невротизировали Россию

Общество в ужасе от встряски института собственности. Кажется, со времен большевистской национализации и потери вкладов 90-х не было у нас такой беды: чтобы человек мог потерять все, что есть, остаться с семьей на улице и с долгами. В Россию пришла настоящая беда: оказалось, теперь любой может потерять квартиру или даже машину — продавцу достаточно убедить суд, что на него давили некие лица. Если проблему не решить прямо сейчас, страна коллапсирует. Причем гораздо быстрее, чем мы думаем.

Страшнее украинцев Сдается мне, что я одна из немногих сегодня общественно-политических публицистов, кто живет в самой, так сказать, народной гуще, среди простого населения. Я много времени провела и провожу в провинции, бываю в деревне, райцентрах, часто езжу в Великий Новгород, где обзавелась соседями, кругом знакомств. И, знаете, я вижу, что Москва слепа. Она все еще не сориентировалась и не поняла, что остальная Россия столкнулась буквально с всеохватным горем, которое по степени фрустрации, оказываемой на население, по тому, как вгоняет в стресс, пожалуй, даже сильнее СВО. Это мошенничество с квартирами и отъем их судами у добросовестных покупателей. Почему страшнее, спрашиваете? Со спецоперацией на Украине все понятно. У нас есть ясные правила поведения в тылу: что делать, куда бежать, если тревога. Нам и сигнал тревоги подают, хотя я, если честно, его никогда не слышу. В приграничье дела, конечно, обстоят печальнее, но там люди тоже придерживаются выработанных алгоритмов. Тревога — бежишь в укрытие. Не успел — прячешься в ванной.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

У тех, кто на фронте, жизнь еще страшнее. Но и там есть правила, инструкции, приказы. Есть алгоритмы слаженной работы, которые должны привести к результату. Кто-то будет ранен, кто-то погибнет, но у него есть возможность попробовать обмануть смерть и победить. В конце концов, бойцы знают, что в случае ранения или гибели их семьи получат заботу и опеку.

От беды, которая сейчас налегла на россиян, нет никакой перестраховки. Уже несколько недель мы вовсю следим за решениями судов, которые предписывают приличным людям возвращать квартиры продавцам, потому что те якобы были обмануты мошенниками. Пока государство не вступилось за этих жертв. Они остаются на улице. И мы видим, что не существует абсолютно никакого способа повлиять на исход сделки.

Люди в ужасе. На войне можно обмануть противника, можно победить его более совершенным оружием или с помощью лучших средств связи. Его можно догнать, облететь, спровоцировать себя выдать.

Вообще ничто не поможет Однако если вы сегодня покупаете квартиру на вторичном рынке, у вас нет никаких способов повлиять на перспективу утраты права собственности. Даже если берете в ипотеку. Можете взять у продавца хоть 10 справок о том, что он не состоит на учете в ПНД, в наркодиспансере. Можете затребовать освидетельствование вменяемости — ничего не повлияет.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

Уже есть решения судов, которые признавали недействительными сделки, совершенными при психосвидетельствовании: продавец был вменяем, но введен в заблуждение. Отложить покупку квартиры тоже не вариант: есть прецедент лишения права собственности на жилье, которое было приобретено даже ранее срока оспаривания сделки, — пенсионерка спустя почти 10 лет вспомнила, что ее заставили продать квартиру. А куда деньги девать, не вспомнила. Но квартиру теперь нужно ей вернуть: семья, успевшая родить в ней детей, отвести их в местный сад, отдать в школу, вынуждена уехать. Но ипотеку платить будет. Понимаете, да? Даже если человек покупал квартиру несколько лет назад, он теперь в ужасе: а вдруг и в его случае продавец вспомнит?

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

И если не покупал, то в ужасе: наверняка покупали родители, дети — целые семьи замерли в ожидании, не придется ли съезжать из законной квартиры к родне и гасить ипотеку. Не покупать у старушек или одиноких тоже не помогает, потому как есть прецеденты отъема по суду жилья, проданного целой семьей внушаемых. Даже если заключаете сделку у нотариуса, это не защитит. Нотариус отвечает за подпись имуществом, но когда вы читали о том, что кому-то удалось стребовать с него деньги за потерянную квартиру? Нотариус докажет, что не мог распознать в продавце влияние мошенников, и суд встанет на его сторону. Когда то же самое говорит покупатель, суд присуждает квартиру продавцу. Даже и с риелтором покупать не выход. Читаю сейчас: так им и надо, дескать, следовало обращаться к грамотным риелторам. Как человек, много лет работавший в газете о недвижимости, скажу вам, что риелтор — это фактор риска, чем их в сделке больше, тем выше риск, что они в сговоре с продавцом или мошенниками. Бывает и так, что риелтор чувствует подвох, покупатель тоже, но первому срочно нужно получить свою комиссию (которая в Москве составляет сотни тысяч), поэтому он специально усыпляет бдительность покупателя. Ибо ничем не отвечает ни за что.

Сейчас обыватель видит себя в безвыходном положении — один на один с бедой. Спастись нельзя, повлиять на свою участь нельзя. Покупать квартиру страшно. Не покупать тяжело — где жить? Новостройки не по карману: космические цены, плохое качество строительства, человейники в 30 этажей и два часа до работы по пробкам.

Обычный человек столкнулся с самой настоящей бедой, которая, возможно, ощущается даже страшнее беспредела 90-х. Тогда страдали богатые, отнимали у богатых. Бедные и не лезшие в передел собственности могли его и не заметить. Вклады сгорели, да. Но не жилье. Долг на людей не вешали пожизненный. А как ты сейчас не заметишь беды, если показывают семьи, которые оказались на улице только потому, что продавшие им 10 лет назад квартиру люди придумали хитрый ход?

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Это вторая после большевистской революции встряска института собственности. Даже эпоха обманутых дольщиков была не так страшна, потому что ломались мутные компании. Сейчас, кстати, вновь разрешили не выплачивать дольщикам неустойку за просрочку сдачи квартиры: то есть вообще нигде защиты нет. Пожалуй, более действенного способа парализовать волю людей в России и придумать было сложно. Что может сегодня быть страшнее, чем оказаться с семьей и с многомиллионным долгом на улице или у котлована дома с ипотечной квартирой?

Цены на жилье такие, что большинство россиян и без мошенников не могут купить квартиру и вряд ли смогут. Если квартиры нет, усилия всей семьи, со всей родней, направлены на накопление. Чтобы молодая семья с ребенком купила сегодня квартиру, нужны накопления родителей с обеих сторон. Квартира покупается раз в жизни и в долговой кабале.

Вы представляете, как себя чувствуют люди, которые потеряли все свои сбережения, да еще и остались с ипотечным ярмом? Это беда. Я тут ехала на междугороднем автобусе из Старой Руссы — все абсолютно пассажиры, которых могла слышать, обсуждали квартиры. Все! Все в ужасе!

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Деморализация Оно и понятно. Никаких примеров оперативной компенсации уплаченных денег от государства нет, а если и будет компенсация, то это мало утешает, ведь процедура длительная. Чтобы ее добиться, необходимы решение Верховного суда и судебное решение по уголовному делу, тоже вступившее в силу. То есть надо пройти все суды по квартирному спору. С нашим правосудием это года два, редко когда в год можно уложиться. Потом государство имеет полгода на перечисление компенсации. Если ее не выплачивают, человек имеет право обращаться с иском в Минфин. Значит, верная смерть. Два года судов по возврату квартиры, полгода ожидания, потом, может быть, и год судов с министерством. Прочитала, что сейчас вступают в силу решения по делам от 2023 года, пока удовлетворено 12 исков. То есть человек в 2021–2022-х потерял деньги на такой афере, сначала прошли все суды по квартире, потом он подал иск к Минфину, прошли суды по этому процессу — и вот только начали приходить деньги.

Где все это время жить? Особенно если ипотека? Оплачивать потерянную квартиру и где-то жить, копить на новую — нереально. И судебные издержки. Это аферист деньги присвоил и может из них оплачивать юристов, а тот, кто с семьей и ипотекой, пошел на улицу.

Прямо ужас, причем для всех. Пенсионеры многие, одинокие люди тоже попали в плохое положение: не могут жилье продать, им не доверяют. Что делать — непонятно. Ясно только, что общество деморализовано. Госдуме надо все дела бросить и решать проблему. Вы представляете, что будет со страной к лету, если невроз продолжится, а СМИ заполонят сюжеты об отнятых нечестными продавцами квартирах и машинах? Ведь и на авторынке пошли такие аферы: он, видите ли, не осознавал. И где деньги с продажи, не помнит.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Потом будут взятые кредиты оспаривать, проданные стройматериалы, газонокосилки, породистых кошек и собак. Права не осталось. Надо что-то делать. Для начала — обязать продавца перед продажей квартиры или машины писать в местном отделе полиции объяснительную о том, что он не находится ни под чьим контролем, не общается с третьими лицами, с ним не выходили на связь посторонние, никто ему указаний не раздает. Если после такого объяснения заикнется о мошенниках — сразу самого судить за мошенничество: зачем обманул полицию? Мошенники заставили обмануть полицейских? Ну, извини, дружок: других они заставляют поджигать релейные шкафы — и ничего, садятся внушаемые поджигатели как миленькие. И ты садись.

Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

Сразу поубавится желающих обмануть и за счет государства навариться на порядочных покупателях. Ведь многие из обманутых пройдут все суды и получат компенсацию. Из нашего кармана. Мы оплатим. Как и за Долину деньги покупателям вернем. И за дураков, и за внушаемых, и за прохиндеистых бабулек — за всех мы, в конце концов, заплатим. Это как же понимать?