«Самолет» стал одним из лидеров роста акций на российском рынке

Девелоперская компания «Самолет» вошла в список лидеров роста акций на отечественном рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Акции «Самолета» показали рост на 3,13%. Также в топе — ценные бумаги «Руснефти» (+5,39%), Московского кредитного банка (+4,74%), «Алросы» (+4,10%) и «Фармсинтеза» (+3,24%). Повышение акций «Аэрофлота» (+0,38%) немного замедлилось.

Российский рынок ценных бумаг в целом демонстрирует осторожный рост. Поддержку ему оказывает продолжающийся подъем цен на нефть. Кроме того, динамика обусловлена замедлением недельной инфляции в стране.

«В то же время неопределенность в отношении урегулирования украинского кризиса и перспектив улучшения отношений России с США остается сдерживающим фактором для котировок отечественных акций», — рассказала аналитик Finam Кристина Гудым.

Ранее сервис квартирных решений «Самолет Плюс» стал лидером рейтинга самых популярных франшиз России по версии РБК по итогам 2024 года. Впервые за всю историю рейтинга сменился его лидер.