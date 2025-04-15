«Самолет Плюс» занял первое место в рейтинге франшиз РБК

Сервис квартирных решений «Самолет Плюс» стал лидером рейтинга самых популярных франшиз России по версии РБК по итогам 2024 года. Топ строится на основе данных Роспатента о договорах коммерческой концессии.

Это первый случай за всю историю рейтинга, когда сменился его лидер. Франшиза из сферы недвижимости сменила компанию 1С.

«Несмотря на высокий уровень ставок по ипотеке, рынок недвижимости остается привлекательным для предпринимателей. Однако на нем по-прежнему есть дефицит эффективных моделей бизнеса, и именно эту проблему мы решаем», — отметил гендиректор «Самолет Плюс» Александр Попов.

Он добавил, что благодаря сильному бренду, районной модели офисов, платформенной поддержке и высокому качеству клиентского сервиса к фирме присоединилось большое количество партнеров. В апреле «Самолет Плюс» исполнилось три года — за это время компания заключила свыше 1,5 тысячи договоров франшизы более чем в 300 городах России.

«Наша мечта — сеть умных, технологичных партнеров, ведущих самый эффективный бизнес в России. Мы даем им проверенные инструменты и, судя по результатам, это работает», — подчеркнул Попов.

Рынок франчайзинга в прошлом году вырос на 12%, но стал рынком покупателя. Инвесторы выбирают лишь самые устойчивые и технологичные предложения. Франшизу «Самолет Плюс» выбирают в том числе предприниматели из смежных сфер. Партнерам предоставляют доступ к крупнейшей CRM-системе Topnlab, мультилистинговой платформе объявлений, ресурсу по продаже новостроек «Домбук», финтех-продуктам, ИИ-ассистентам и инфраструктуре поддержки.

В 2024 году агенты компании совершили 96 тысяч сделок с недвижимостью — это на 1% больше, чем годом ранее. В 2025-м «Самолет Плюс» продолжает привлекать новых партнеров. Один из инструментов роста — запуск режима try&buy: потенциальные франчайзи могут опробовать ключевые сервисы до подписания договора.

Компания активно работает с рынком через платформу «Форумс ТВ». Там фирма делится практиками эффективного агентского бизнеса.