Херсонская область презентовала на форуме экспортный и инвестиционный потенциал

Министерство экономического развития Херсонской области презентовало проект экспортного и инвестиционного потенциала региона на экспертном форуме «Сделано в России» в Москве. На мероприятии присутствовали более шести тысяч представителей из 90 стран.

По словам губернатора Владимира Сальдо, инвестпроекты в рамках свободной экономической зоны, представленные на форуме, заинтересовали его участников. Он отметил, что у области есть и богатые ресурсы, и стратегическое местоположение, поэтому она хочет занять достойное место на мировой арене.

«Мы уверены, что сотрудничество с международными партнерами позволит увеличить объемы экспорта и привлечь инвестиции в наш регион», — заявил губернатор.

В конце августа стало известно, что в реестр участников СЭЗ в новых регионах вошли еще 18 предприятий.