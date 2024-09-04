Сальдо заявил о переходе херсонского бизнеса в правовое поле России

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Более 60% предпринимателей Херсонской области переоформили свой бизнес в соответствии с российским законодательством. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Сальдо отметил, что процесс интеграции бизнеса проходит успешно, несмотря на некоторые сложности. Одной из таких проблем стало нежелание ряда предпринимателей брать на себя обязательства по уплате налогов и заработной платы сотрудникам в соответствии с российскими нормами.

Глава региона подчеркнул, что предприятия, отказавшиеся от перерегистрации, не смогут рассчитывать на возврат своих активов.

Кроме того, Сальдо указал на негативное влияние украинской пропаганды, которая пытается дискредитировать процесс интеграции и запугать предпринимателей.

Ранее предприятия малого и среднего бизнеса новых регионов России получили оборудование на сумму 119 миллионов рублей. Бизнесу предоставили льготный лизинг, сообщил гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

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