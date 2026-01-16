С организаторов марафонов Блиновской попросили взыскать 177 млн рублей

Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина попросила арбитражный суд Москвы взыскать более 177 миллионов рублей с организаторов марафонов блогера — Лилии Орленко и Татьяны Остапишиной. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам Ознобихиной, со счетов компаний «Эра» и «Эридан», ранее принадлежавших к бизнес-схеме Блиновской, в 2019–2022 годах незаконно провели 55 платежей на общую сумму около 133 миллионов рублей. Эту сумму управляющий попросила взыскать с Лилии Орленко.

С Татьяны Остапишиной она потребовала меньше — 44 миллиона рублей. Ознобихина заявила, что эти деньги незаконно перевели на ее личный расчетный счет.

Рассмотрение заявлений назначили на февраль и март.

В марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег. Также на нее наложили штраф в миллион рублей и запретили заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.

В октябре 2025 «королеве марафонов» удалось вернуть себе одну из компаний — «Сады Адыгеи» стоимостью 21 миллион рублей. Помогла ей в этом все та же Мария Ознобихина.