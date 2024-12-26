«С миру по нитке». К чему приведет подорожание кредитов в России, прогноз эксперта

До февраля ключевая ставка Банка России не повысится, но стоимость потребительских кредитов будет порядка 45-47%. Такой прогноз дал эксперт финансового рынка Андрей Бархота в беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко.

«От 40 до 50% — диапазон, который будет таким общим местом для большинства клиентов, в первую очередь с более-менее приличной хорошей кредитной историей», — сказал он.

Эксперт обратил внимание, что банки применяют метод, при котором в оценке потенциальных заемщиков учитывается текущая процентная ставка. Предполагается, что все платежи будут осуществляться именно по ней.

Затем этот ежемесячный платеж соотносят с уровнем ежемесячного дохода заемщика. Если размер платежа превышает 40% от дохода, это может стать первым сигналом того, что в кредите либо откажут, либо уменьшат его сумму.

«Будут по-прежнему жесткие подходы. Более того, они могут стать еще жестче, потому что не стоит забывать, что большинство граждан нашей страны уже имеют кредиты, то есть имеют долговую нагрузку. Поэтому, скорее всего, статистически вырастет процент неодобрения, процент отказов», — подчеркнул Бархота.

Люди будут искать комбинированные решения, например, использовать несколько кредитных карт с небольшим лимитом.

«Что называется, с миру по нитке — при этом все равно денег не будет хватать», — добавил он.

Отмена ограничения на полную стоимость потребительских кредитов, с одной стороны, хорошая новость для банков, потому что ставки вырастут и процентная доходность по новым кредитам будет соответствовать рыночной ситуации, отметил эксперт финансового рынка.

«Но плохая новость — сжатие спроса на кредиты. <…> Граждане стараются все-таки переждать неспокойное время, время высоких процентных ставок, дождаться стабилизации ситуации и уже тогда брать кредит», — напомнил собеседник 360.ru.

Ранее ЦБ оценил, сколько россиян переводили деньги на карты теневого бизнеса. Оказалось, что, как правило, этим занимаются не преступники, а обычные люди, которые покупают ставки в онлайн-казино или криптовалюту.