ЦБ оценил, сколько россиян переводили деньги на карты теневого бизнеса

Около десяти миллионов клиентов российских банков в 2024 году переводили деньги на карты теневого бизнеса. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

«Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная, а объемы операций составляют существенную долю теневой экономики нашей страны», — отметил Шабля.

По его словам крупные неформальные площадки теневых финансовых услуг используют для проведения подозрительных операций тысячи карт физических лиц. Они технологически развиты, а операциями по подконтрольным им счетам управляет объединенное программное обеспечение.

Часто организаторы незаконного бизнеса работают из-за границы.

Банк России отслеживает активность организаторов дропперских схем и делится своими алгоритмами с банками, которые затем могут предотвратить подобные случаи.

Обычно свои деньги на карты теневого бизнеса переводят молодые люди из регионов, где средний уровень доходов ниже и карты для теневого процессинга стоят меньше.