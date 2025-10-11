Рынок криптовалюты рухнул. Обвал стал крупнейшим с апреля

Обвал рынка криптовалюты после заявления Трампа стал крупнейшим с апреля

Рынок криптовалюты обвалился после заявления президента США Дональда Трампа о введении дополнительных 100% пошлин на китайские товары. Он стал крупнейшим с начала апреля, сообщило агентство Bloomberg .

«Биткоин, крупнейшая криптовалюта, упал более чем на 12% после объявления на платформе Трампа Truth Social, после чего падение прекратилось», — говорится в материале.

После заявления главы Белого дома менее чем за час рейдеры ликвидировали криптовалютные позиции на сумму более шести миллиардов долларов (более 487 миллиардов рублей).

В начале сентября состояние Трампа увеличилось на пять миллиардов долларов, когда новая криптовалюта его семьи — токен WLFI — вышла на биржу. Ежедневный доход американского лидера от нее превысил заработок бизнесмена на недвижимости за всю его жизнь.