Рынок криптовалюты рухнул. Обвал стал крупнейшим с апреля
Обвал рынка криптовалюты после заявления Трампа стал крупнейшим с апреля
Рынок криптовалюты обвалился после заявления президента США Дональда Трампа о введении дополнительных 100% пошлин на китайские товары. Он стал крупнейшим с начала апреля, сообщило агентство Bloomberg.
«Биткоин, крупнейшая криптовалюта, упал более чем на 12% после объявления на платформе Трампа Truth Social, после чего падение прекратилось», — говорится в материале.
После заявления главы Белого дома менее чем за час рейдеры ликвидировали криптовалютные позиции на сумму более шести миллиардов долларов (более 487 миллиардов рублей).
В начале сентября состояние Трампа увеличилось на пять миллиардов долларов, когда новая криптовалюта его семьи — токен WLFI — вышла на биржу. Ежедневный доход американского лидера от нее превысил заработок бизнесмена на недвижимости за всю его жизнь.