Рубль стал самой крепкой валютой в 2025 году

Рубль стал самой укрепившейся валютой 2025 года и вошел в число наиболее доходных мировых активов, уступив лишь драгоценным металлам. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

С начала 2025 года российская валюта подорожала примерно на 45% и вошла в пятерку самых прибыльных активов в мире по спотовой доходности. По оценке агентства, ключевыми факторами роста стали снижение спроса на иностранную валюту внутри страны на фоне санкций, а также жесткая денежно-кредитная политика, которая повысила привлекательность рублевых активов. За последние 12 месяцев укрепление рубля было самым сильным как минимум с 1994 года, отмечает агентство.

Поддержку курсу также оказывали продажи иностранной валюты со стороны Банка России. Bloomberg отмечает, что длительное сохранение высокой ключевой ставки, а затем ее постепенное снижение до 16% также сыграли заметную роль в укреплении рубля.

Для регулятора рост курса национальной валюты стал одним из инструментов сдерживания инфляции. В то же время эксперты Института экономики роста имени Петра Столыпина предупреждают, что чрезмерно крепкий рубль может снижать конкурентоспособность экономики и инвестиционную привлекательность страны.

Банк России на последнем в году заседании снизил ключевую ставку до 16% годовых, сохранив осторожный подход к смягчению политики на фоне повышенных инфляционных ожиданий и оживления кредитного рынка.