Набиуллина назвала срок выхода экономики России из перегрева

Набиуллина заявила о выходе экономики из перегрева в первой половине 2026 года

Российская экономика выйдет из состояния перегрева в первой половине 2026 года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — отметила она.

Кроме того, по словам Набиуллиной, годовая инфляция опустилась ниже 6%, а денежно-кредитные условия понемногу смягчаются, хотя и остаются жесткими.

По итогам сегодняшнего заседания Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5%) — до 16% годовых.

Президент Владимир Путин, узнав об этом во время «Итогов года», отметил, что регулятор работает ответственно и справляется со своими задачами, но сам он никаких оценок этому решению давать не будет и в решения Центробанка не вмешивается.