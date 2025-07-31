Экономист Кузнецова связала ослабление рубля с сокращением экспортной выручки

Курс рубля демонстрирует ослабление, и эксперты выделяют несколько причин этого явления. Подробнее рассказала преподаватель экономического факультета МГУ Юлия Кузнецова в эфире радиостанции Sputnik .

По словам специалиста, давление на национальную валюту оказывают следующие факторы: снижение ключевой ставки, отток инвесторов из рублевых активов, сокращение экспортной выручки и рост спроса на валюту внутри страны.

«Возможность новых санкций, особенно на фоне риторики США, создает нервозность на рынке», — добавила экономист.

На взгляд Кузнецовой, сценарий с долларом по 100 рублей маловероятен на горизонте нескольких месяцев. Однако если нефть продолжит дешеветь, а санкционное давление усилится, возможно ослабление рубля до 90–95 за доллар.