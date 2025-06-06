Аналитик Замалеева предположила, что курс рубля в ближайшие дни останется в диапазоне 78–82 за доллар

В начале июня рубль остается достаточно крепким. Однако многие экономисты считают, что падение доллара подходит к концу. Стоит ли ожидать снижения курса рубля на следующей неделе и какой уровень может преодолеть валюта к середине июня, в материале Life.ru .

Главное событие для валютного рынка на этой неделе — заседание Центробанка, которое назначено на 6 июня. Экономисты допускают сценарий аккуратного начала снижения ставок Банком России.

«Если регулятор пойдет на снижение, это будет скорее „тестовый“ формат, чтобы не перегреть ожидания. Оно может дать небольшое давление на рубль, но вряд ли вызовет резкое движение. На рынке этот факт уже частично учли», — рассказала аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

Курс рубля в ближайшие дни, по ее оценкам, вероятнее всего, останется в диапазоне 78–82 за доллар. Поддержку рублю дает высокая ставка, сокращение импорта, продажа валютной выручки экспортерами и контроль за движением капитала. Но давление сохраняется. Дивидендный сезон заканчивается, и экспортеры будут продавать валюту менее активно.