Рубль потерял статус самой недооцененной валюты в мире

Российский рубль по итогам лета 2026 года перестал занимать первое место среди самых недооцененных валют мира. Лидерство в рейтинге перешло к филиппинскому песо, сообщило РИА «Новости» .

Агентство сравнило стоимость одинакового набора из картофеля фри, бургера и стакана колы в крупнейших экономиках мира. Самый дешевый набор оказался на Филиппинах, а самый дорогой — в Израиле. На основе полученных цен аналитики определили условный курс валют по паритету покупательной способности относительно доллара.

Расчеты показали, что курс рубля по ППС составляет 32,42 рубля за доллар. Это в 2,68 раза ниже текущего рыночного значения. Годом ранее разрыв был заметно больше: тогда расчетный курс составлял 24,5 рубля, а рубль считался самой недооцененной валютой среди крупных экономик.

Сейчас первое место занимает филиппинский песо, чей расчетный курс оказался ниже официального в 3,75 раза. За ним следуют индонезийская и индийская рупии, а также иранский риал. Рубль вошел в пятерку.

Самой переоцененной валютой стал израильский шекель — его курс превысил расчетный по ППС на 65%. Среди других переоцененных валют оказались норвежская и датская кроны.

Ранее россияне стали активнее вкладывать деньги в фонды денежного рынка.