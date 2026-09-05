Россияне стали активнее вкладывать деньги в фонды денежного рынка

Россияне стали активнее инвестировать в фонды денежного рынка, стоимость чистых активов крупнейших из них за последний год выросла на 25–90%. Об этом сообщили «Ведомости» .

Сильнее всего показатель увеличился у фонда «Ликвидность» УК «Вим инвестиции» — почти на 90%, с 403 до 765 миллиардов рублей. У «Сберегательного» УК «Первая» рост составил 25%, до 357 миллиардов рублей, а у «Денежного рынка» «Альфа-капитала» — 53,5%, до 333 миллиардов.

В первом полугодии 2026 года чистый приток средств в биржевые фонды денежного рынка превысил 58 миллиардов рублей. Число частных инвесторов, использующих такой инструмент на Мосбирже, за год увеличилось на 41%, до 2,9 миллиона человек.

Фонды денежного рынка вкладывают средства преимущественно в консервативные инструменты рынка репо. Их доходность обычно близка к ключевой ставке Банка России, которая сейчас составляет 14%. Инвесторы используют такие фонды в том числе как альтернативу банковским депозитам и способ временно разместить свободные деньги с высокой ликвидностью.

При этом эксперты предупредили, что вслед за снижением ключевой ставки будет уменьшаться и доходность таких вложений. Главным риском руководитель направления по управлению клиентскими активами «Т-инвестиций» Андрей Бакулин назвал именно снижение будущей доходности.

По прогнозу коммерческого директора специализированного депозитария «Инфинитум» Дианы Одинцовой, чистый приток в биржевые фонды денежного рынка по итогам 2026 года может составить около 175 миллиардов рублей. По мере снижения ставок часть инвесторов при этом может перейти в облигации, чтобы зафиксировать доходность на более длительный срок.