Ростех снова стал акционером «АвтоВАЗа»

Он объяснил, что Ростех воспользовался правом обратного выкупа и спустя два года корпорация вернула себе акции.

«Зачем? Два года назад ситуация была одна, сегодня она другая. Все меняется стремительно», — отметил президент «АвтоВАЗ».

У Ростеха, по его словам, есть политические и экономические причины для возвращения в состав акционеров.

Представитель госкорпорации подтвердил совершение сделки, но давать комментарии изданию отказался.

Ранее Ростех попросил государство передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения. По мнению представителей корпорации, частные владельцы раздробили и почти уничтожили завод. Ростех призвал спасти предприятие, вернув его в госсобственность и передав профильной промышленной структуре.