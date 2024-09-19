Ростех снова стал акционером «АвтоВАЗа»
Госкорпорация «Ростех» вернула себе более 30% акций «АвтоВАЗа»
Госкорпорация «Ростех» выкупила обратно 32,3% акций «АвтоВАЗа». Оставшаяся доля в компании принадлежит институту НАМИ, заявил РБК президент автопроизводителя Максим Соколов.
Он объяснил, что Ростех воспользовался правом обратного выкупа и спустя два года корпорация вернула себе акции.
«Зачем? Два года назад ситуация была одна, сегодня она другая. Все меняется стремительно», — отметил президент «АвтоВАЗ».
У Ростеха, по его словам, есть политические и экономические причины для возвращения в состав акционеров.
Представитель госкорпорации подтвердил совершение сделки, но давать комментарии изданию отказался.
Ранее Ростех попросил государство передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения. По мнению представителей корпорации, частные владельцы раздробили и почти уничтожили завод. Ростех призвал спасти предприятие, вернув его в госсобственность и передав профильной промышленной структуре.