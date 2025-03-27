Ростех отказался от доллара при заключении контрактов

Глава «Ростеха» Чемезов: компания не использует доллары при работе с партнерами

Ростех больше не использует доллары при заключении контрактов с иностранными партнерами. Об этом журналу «Эксперт» заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов.

«Большинство экспортных контрактов мы заключаем в национальных валютах стран-партнеров или рублях. Используем также инструменты встречной торговли и офсетные механизмы. От доллара отказались давно», — сказал он.

Чемезов отметил, что портфель экспортных заказов входящего в Ростех Рособоронэкспорта впервые превысил 60 миллиардов долларов.

«Это связано, прежде всего, с тем, что наша продукция прошла обкатку в условиях реальных военных действий. Весь мир видит ее достоинства на полях боев, а не в рекламных буклетах, это неоспоримое преимущество», — добавил глава Ростеха.

Ранее стало известно, что Ростех создал систему «Сфера» для защиты жилых районов от БПЛА.