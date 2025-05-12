Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат в России

Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ стали первыми в списке регионов России по уровню заработной платы. Последние строчки заняли Чечня, Дагестан и Ингушетия. Рейтинг составили аналитики РИА «Новости».

Многие россияне задумываются о том, когда заработная плата достигнет достойного уровня в 100 тысяч рублей. При этом чаще всего высокие зарплаты характерны для удаленных северных регионов и крупных федеральных городов, где и цены намного выше, чем в среднем по стране.

В числе регионов с такой зарплатой вошли Чукотка, ЯНАО, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ. В этих регионах прогнозируется минимальный срок для превышения порога в заработной плате в 100 тысяч рублей.

Самые высокие темпы роста зарплат зафиксировали в Курганской области. За последние пять лет они поднялись в 2,1 раза. Средний доход вырос в два раза за последние пять лет в Чувашии, Саратовской области и Татарстане. Аналогичные показатели в Новгородской области, Марий Эл и Мордовии.

Низкие темпы роста зарплат зафиксировали в Ингушетии, Чечне и Сахалинской области. Замкнули рейтинг Северо-Кавказские республики. Жителям Ингушетии зарплату выше 100 тысяч рублей придется ждать более 15 лет, в Чечне этот срок составил 13,9 лет.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с 360.ru заявил, что размер пенсий в России отстает от роста цен и зарплат.