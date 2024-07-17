Рост майнинга криптовалют может привести к нехватке электроэнергии в ряде регионов России

Путин: майнинг криптовалют грозит нехваткой электроэнергии в ряде регионов РФ

Фото: Unsplash

В некоторых российских регионах может возникнуть риск нехватки электроэнергии из-за роста майнинга криптовалют. На это указал президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что последствия уже видны в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Вопрос Путин назвал острым, поскольку он несет серьезные риски для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков.

«Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счет», — заметил президент.

Путин также привел данные Минэнерго, по которым в России ежегодно на майнинг расходуют 16 миллиардов киловатт-часов

«То есть почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране, и цифра продолжает расти», — обратил внимание глава государства.

Он также обратил внимание на необходимость настроить правовую базу для обращения цифровых активов.

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