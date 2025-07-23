Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые в 2025 году

В России впервые с 2025 года зафиксировали недельную дефляцию, она составила 0,05%. Об этом сообщил Росстат .

«За период с 15 по 21 июля 2025 года индекс потребительских цен составил 99,95%, с начала месяца — 100,76%, с начала года — 104,56%», — говорится в публикации ведомства.

Заметнее всего дефляция выразилась на плодоовощной продукции. В среднем за неделю она составила 3,5% против 2,3% на прошлой неделе. Подешевели свекла, капуста, картофель, огурцы, морковь, немного выросла цена на яблоки.

Также по данным Росстата выросла цена на вермишель, свинину, баранину, говядину и хлеб. Яйца, сахар, сосиски, сардельки, сметана и молоко подешевели.

Среди непродовольственных товаров подорожали сухие корма для домашних животных, зубные щетки, мыло и стиральные порошки.

Безработица в России побила исторический рекорд — впервые с середины 2024 года нет дефицита кадров, предложение рабочей силы оказалось выше спроса на него.