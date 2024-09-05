Росстат сообщил о замедлении недельной дефляции до 8,87%

Годовая инфляция в России за прошедшую неделю замедлилась до 8,87% с 9,01% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития.

«На неделе с 27 августа по 2 сентября 2024 года отмечена дефляция (-0,02%)», — следует из отчета.

В сфере продовольствия инфляция снизилась на 0,01%, в непродовольственном сегменте — до 0,08%. Снижение цен ускорилось в сфере услуг, дефляция составила -0,69%.

К концу 2024 года эксперты прогнозируют подорожание автомобилей. На рост цен в этом сегменте повлияет повышение утилизационного сбора. Отечественные производители тоже могут поднять цены. Предположительно, стоимость машин увеличится на треть.