Росстат сообщил о замедлении недельной дефляции до 8,87%

Фото: Freepik

Годовая инфляция в России за прошедшую неделю замедлилась до 8,87% с 9,01% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития.

«На неделе с 27 августа по 2 сентября 2024 года отмечена дефляция (-0,02%)», — следует из отчета.

В сфере продовольствия инфляция снизилась на 0,01%, в непродовольственном сегменте — до 0,08%. Снижение цен ускорилось в сфере услуг, дефляция составила -0,69%.

К концу 2024 года эксперты прогнозируют подорожание автомобилей. На рост цен в этом сегменте повлияет повышение утилизационного сбора. Отечественные производители тоже могут поднять цены. Предположительно, стоимость машин увеличится на треть.

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте