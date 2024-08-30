Подорожание машин на 30% спрогнозировали в России к концу 2024 года

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с autonews.ru спрогнозировал подорожание автомобилей в России к концу года на 30%.

По словам автоэксперта, на рост цен повлияет повышение утилизационного сбора. Что касается отечественных производителей, скорее всего, они также поднимут цены.

«Прибавьте к этому уровень инфляции и валютные курсы. Как итог — жду подорожания новых автомобилей в России примерно на треть», — процитировал сайт MK.Ru Шапарина.

Ранее эксперты прогнозировали повышение цен на китайские авто минимум на 10%.