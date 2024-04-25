Путин оценил рост ВВП России | 360°

Важное 25 апреля 2024, 15:25 Путин оценил рост ВВП России Путин: рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы РИА «Новости»

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Внутренний валовый продукт России демонстрирует хороший темп роста. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сказал президент страны Владимир Путин.

«Рост национального ВВП показывает хорошие темпы. В экономике укрепляются позитивные тенденции, несмотря на беспрецедентные внешние вызовы», — отметил он.

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Ранее Путин заявил, что России необходимо до 2030 года форсировать свое индустриальное развитие. По его словам, необходимо либо использовать иностранную рабочую силу, либо повышать производительность труда.

Также он отмечал, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда в России должен увеличиться почти вдвое, до 35 тысяч рублей. Также он отмечал, что безработица стране в ближайшие годы не грозит.

В начале апреля Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 году с 2,6% до 3,2%.