Росстат назвал восемь отраслей с полумиллионными зарплатами

В нескольких отраслях российской экономики средняя заработная плата превышает 500 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за январь–май 2026 года, их привело РБК .

На первом месте с зарплатой 971 тысяч рублей оказалось морское пастбищное рыбоводство. Однако данные приведены только за январь–май без разбивки по месяцам и только по Сахалинской области, без учет ситуации в других регионах.

Далее следуют управление пенсионными резервами НПФ — 827,1 тысячи ценными бумагами — 737,5 тысяч. В сфере аренды и лизинга медицинских приборов работники получают 728,9 тысяч рублей в месяц, в перестраховании — 595,3 тысячи. В компаниях, управляющих инвестиционными фондами, заработок составил 564,1, в страховании рисков — 563, в сфере организации торговли на финансовых рынках — 518,8 тысяч рублей.

Ранее назвали регионы с самой высокой зарплатой в России. В тройку лидеров вошли ЯНАО, Магаданская область и Чукотский автономный округ.