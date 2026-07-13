Росстат назвал самый быстро дорожающий продукт в России

Говядина стала самым быстро дорожающим продуктом в потребительской корзине россиян. Об этом заявил «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

На 1 июля 2026 года средняя стоимость килограмма говядины в России составила 744,9 рубля. Это на 15,58% больше, чем годом ранее. Для сравнения: другие виды мяса дорожали медленнее.

В Минсельхозе объяснили, что производство говядины — более капиталоемкое и длительное. По словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, бычка выращивают 14-18 месяцев, тогда как бройлер достигает веса за 35-40 дней. При этом поголовье скота в январе-марте сократилось на 3,9%, а производство говядины упало на 5,7%.

Недостаток компенсируют импортом, но цены продолжают расти. Доля импорта в потреблении говядины уже приближается к 25%. Ретейлеры сдерживают цены только на самые дешевые позиции: в июне минимальная стоимость составила 353 рубля за килограмм.

В 2026 году россияне стали чаще отказываться от походов в кафе и рестораны, чтобы сократить расходы.