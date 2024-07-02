Российским банкам запретят самостоятельно повышать кредитный лимит

Кабмин России поддержал инициативу, которая запретит банкам самостоятельно увеличивать размер кредита и лимит по кредитным картам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий правительства.

Автором законопроекта стал член комитета Совета Федерации по культуре, образованию и науке Айрат Гибатдинов.

Судя по тексту документа, в договор о займе включат условия, которые предусмотрят возможность увеличения банком размера кредита без заключения нового договора с клиентом. Это поможет сдержать банки от увеличения лимита кредита в одностороннем порядке.

Парламентариям предложила доработать нормативный акт с учетом замечаний правительства.

Со 2 июля Сбербанк увеличил ставки по базовым рыночным программам ипотеки. Минимальная теперь составит 19,5%. В кредитной организации объяснили, что мера связана с ростом доходности облигаций федерального займа.