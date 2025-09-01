Российским банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за мошенников

С 1 сентября 2025 года российские банки обязаны проверять, не выдаются ли наличные без добровольного согласия клиента. Это нововведение закреплено в законе № 41-ФЗ , который вступил в силу в первый день осени.

Теперь кредитные организации обязаны проверять, не является ли операция мошеннической, прежде чем выдать наличные через банкомат. Для этого используется специальный список признаков подозрительных транзакций (есть на сайте ЦБ РФ). Проверку осуществляет банк, выпустивший карту клиента.

Регулятор разъяснил: если сотрудники банка заметят подозрительные действия, они должен на два дня ограничить снятие наличных до 50 тысяч рублей в день. Клиента при этом обязательно уведомляют о причинах блокировки. Предполагается, что за это время человек, попавший под влияние мошенников, может одуматься и отказаться от передачи денег преступникам.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил запретить россиянам оформлять на себя более 10 банковских карт одновременно и пяти в одном банке. Эта мера должна сделать транзакции прозрачнее и усложнить жизнь дропперам.