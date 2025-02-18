Российский рынок акций стал снижаться после переговоров в Эр-Рияде

Рынок акций в России после завершения переговоров с США в Эр-Рияде умеренно снижается — в пределах 1,5%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи .

Рост начался после новостей о том, что Россия и Соединенные Штаты якобы согласуют проведение саммита в Саудовской Аравии, который может состояться уже на следующей неделе. Индекс Мосбиржи максимально повышался на 0,8%.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли состоится на следующей неделе, о конкретных делах говорить пока рано. Уже к 15:31 по московскому времени индекс Мосбиржи снизился на 1,36% — до 3263,30 пункта.

Переговоры России и США высокого уровня стартовали в Эр-Рияде утром 18 февраля. В рамках мероприятия стороны договорились снять преграды для экономического сотрудничества.