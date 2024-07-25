Российский бизнес столкнулся с проблемами при платежах через банки Средней Азии

Банки Средней Азии стали избегать работы с российским бизнесом. Об этом сообщил РБК со ссылкой на обзор транспортных компаний и информацию от деловых объединений.

Проблемы с трансграничными платежами, с которыми с 2023 года сталкивается бизнес в России, распространились на банки Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Это связано с санкциями США.

Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский объяснил сложившуюся ситуацию ужесточением проверок со стороны кредитных учреждений. Проблемы возникают в случае платежей в национальных валютах. Доля отказов в платежах через банки Центральной Азии в июле выросла до 30%.

Некоторые кредитные учреждения Киргизии в июне ограничили денежные переводы в Россию и из нее. Финансовые организации ввели ограничения по рублевым счетам и картам.