Российские регионы получат 1,25 млрд рублей на прием беженцев с Украины

Мишустин: регионам РФ выделят 1,25 млрд рублей на прием украинских беженцев

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 1,25 миллиарда рублей регионам, которые обеспечивают прием беженцев с Украины и вынужденных переселенцев-россиян. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале официального размещения правовых актов.

«Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых выделены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения, бюджетные ассигнования в размере 1250146,4 тысячи рублей», — сказано в документе.

Выделенные средства должны возместить расходы, которые понесли региональные бюджеты, на организацию пунктов временного размещения и питание беженцев и вынужденных переселенцев.

Контролировать использование средств регионами будет МЧС.

В мае в Белгородской области открыли пункт временного размещения для беженцев из зоны боевых действий в Харьковской области. Эвакуировать местных жителей помогают российские военные.

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