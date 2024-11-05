Российские ноутбуки впервые обогнали по продажам американских конкурентов
«Коммерсант»: российские ноутбуки впервые обошли по продажам конкурентов из США
Российские ноутбуки впервые обогнали по продажам своих американских конкурентов. Об этом сообщил «Коммерсант».
По информации издания, отечественные гаджеты обогнали бренды Dell, HP и Apple и заняли 11,6% рынка, тогда как зарубежные конкуренты взяли только 10%.
В период с января по сентябрь в стране продали 2,58 миллиона ноутбуков на 163,3 миллиарда рублей. Этот показатель стал на 12% выше показателя того же периода прошлого года в денежном денежном эквиваленте и на 6% — в количественном.
Источник газеты в «Марвел-Дистрибуции» отметил, что доля российских ноутбуков на рынке достигла 11,6%. Хотя еще два года назад их количество составляло всего 4%.
По мнению авторов материала, российские производители добились успеха не только из-за ухода западных конкурентов, но и из-за возросшей активности в рекламе. Серьезный рост показали Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. При этом до 72% на рынке продолжают занимать китайские и тайваньские марки — Asus, Lenovo, MSI и другие.