Российские ноутбуки впервые обогнали по продажам американских конкурентов

Российские ноутбуки впервые обогнали по продажам своих американских конкурентов. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По информации издания, отечественные гаджеты обогнали бренды Dell, HP и Apple и заняли 11,6% рынка, тогда как зарубежные конкуренты взяли только 10%.

В период с января по сентябрь в стране продали 2,58 миллиона ноутбуков на 163,3 миллиарда рублей. Этот показатель стал на 12% выше показателя того же периода прошлого года в денежном денежном эквиваленте и на 6% — в количественном.

Источник газеты в «Марвел-Дистрибуции» отметил, что доля российских ноутбуков на рынке достигла 11,6%. Хотя еще два года назад их количество составляло всего 4%.

По мнению авторов материала, российские производители добились успеха не только из-за ухода западных конкурентов, но и из-за возросшей активности в рекламе. Серьезный рост показали Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. При этом до 72% на рынке продолжают занимать китайские и тайваньские марки — Asus, Lenovo, MSI и другие.