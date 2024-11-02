Пенсионерка из Красноярского края отдала мошеннику 865 тысяч за ремонт ноутбука

Полицейские задержали мошенника, стребовавшего с пожилой женщины 865 тысяч рублей за ремонт ноутбука и системного блока. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Красноярскому краю.

Зимой пенсионерка нашла брошюру с рекламой ремонта компьютеров по выгодным ценам. Она пригласила мастера, тот очистил корпуса ее ноутбука и системного блока от пыли и заменил термопасту, однако затем потребовал за услуги астрономическую сумму.

Не ожидав такого запроса, женщина растерялась и отдала злоумышленнику все свои сбережения, а затем обратилась в полицию. Стражи порядка нашли 27-летнего горе-мастера, заставили его вернуть 800 тысяч и возбудили против него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Теперь ему грозит до шести лет колонии.

Ранее в Иванове телевизионный мастер заменил в пульте батарейки и потребовал за это от 70-летней женщины 32 тысячи рублей.