Российские бренды одежды объявили скидки до 90% из-за снижения спроса

Около 10 крупных российских брендов одежды и аксессуаров объявили распродажи со скидками от 30% до 90%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP, бывшая Cushman & Wakefield).

По мнению аналитиков, компании пытаются получить оборотные средства на фоне снижения потребительского спроса.

Бренд одежды Gate31 получил в I квартале убыток 31 миллиона рублей, после чего запустил распродажу со скидкой 31%. Магазин нижнего белья Chois также снизил цены на 30%, а его основательница Софья Власова заявляла, что рассматривает возможность закрытия бизнеса.

Ювелирный бренд Viva la Vika принял аналогичные меры. Под угрозой закрытия оказались четыре фирменных магазина.

Также крупные акции объявили Bat Norton, I Am Studio, Feelz и другие.

Ранее российские бренды Durpee, Face Code, Inspire Girls и Pelican закрыли магазины в России и перешли на онлайн-формат.