Российские бизнесмены стали оптимистичнее смотреть в будущее и планировать расширение | 360°

Деньги 02 мая 2024, 13:24 Российские бизнесмены стали оптимистичнее смотреть в будущее и планировать расширение Минэкономразвития: 53% предпринимателей удовлетворены положением своего бизнеса Freepik

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Собственное дело в России развивают 16,5 миллиона предпринимателей и самозанятых. Более половины из них удовлетворены финансовым положением собственного бизнеса. Также предприниматели стали оптимистичнее смотреть в будущее и чаще планировать расширение, сообщили в Минэкономразвития.

Ведомство совместно с Фондом общественного мнения «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» и Сбербанком провело исследование по итогам первого квартала 2024 года.

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«По итогам первого квартала 53% предпринимателей удовлетворены финансовым положением своего бизнеса», — рассказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Выручка малого и среднего бизнеса за пять лет выросла на 40% и достигла рекордных показателей. При этом 16% предпринимателей в первом квартале занимались расширением бизнеса, а 32% собираются сделать это в ближайшие несколько месяцев.

Президент Владимир Путин ранее анонсировал новый этап послаблений для бизнеса. Правительство запустит модернизированный механизм регуляторной гильотины, который станет масштабным этапом дебюрократизации.