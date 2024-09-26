Российские банки заморозили 30 тысяч подозрительных счетов за день

ЦБ: в первый день действия закона о возврате банки заблокировали 30 тысяч счетов

После возложения ответственности за перевод денег мошенникам российские банки за один день заморозили 30 тысяч подозрительных счетов. Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил об этом на XXI Международном банковском форуме Ассоциации банков России, сообщил РБК .

Он напомнил, что в июле вступили в силу поправки в федеральное законодательство. Теперь банки должны возвращать украденные мошенниками деньги в случае, если допустили их перевод на счета из специальной базы Центробанка.

«На момент вступления в силу закона наши финансовые организации по нашей информации, которую нам направили, одномоментно отключили порядка 30 тысяч реквизитов 25 июля этого года», — сказал Уваров.

По его словам, каждый день банки «охлаждают» около 20 тысяч подозрительных переводов. Уваров сообщил, что кредитные организации передают Центробанку реквизиты заподозренных в связи с мошенничеством счетов.

Телефонные мошенники используют разные методы кражи денег, но самым популярным в России стал сценарий с обновлением приложения банка. Вице-президент ВТБ Никита Чугунов сообщил, что в сентябре количество жалоб на такие схемы увеличилось в шесть раз.