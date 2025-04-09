Российские банки продолжили снижать ставки по вкладам

Некоторые российские банки снизили ставки по ряду вкладов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование маркетингового агентства Marcs.

Например, Россельхозбанк сократил ставки по рублевым вкладам сроком на шесть месяцев: в вип-сегменте — до 20,6-21,5% годовых, в массовом высокодоходном сегменте — до 18,75-19,5% годовых, в массовом сегменте — до 18,55-19,5% годовых.

Т-банк также понизил ставки по вкладам в рублях сроком на два месяца на 1-2,03 п. п. — до 17-19,15% годовых. Максимальная ставка снизилась на 1,88 п. п. — до 19,3% годовых.

Сбербанк еще ранее анонсировал с 11 апреля 2025 года снижение ставок по ряду вкладов, максимальная ставка установлена на уровне 20-20,25% годовых.

Инвестор Денис Астафьев называл жилищные вклады перспективным инструментом. При этом он признал, что далеко не каждому одобрят ипотечный кредит в банке, где открыт жилищный вклад.