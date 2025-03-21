Инвестор Астафьев назвал жилищные вклады перспективным инструментом

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев в беседе с RT назвал жилищные вклады перспективным инструментом, который может поддержать строительную отрасль.

Однако он подчеркнул, что на привлекательность этого инструмента влияет несколько факторов.

«Есть ряд нюансов. Если ставки по жилищным вкладам будут ниже рыночных, это снизит интерес к ним», — пояснил специалист.

Он также отметил, что при досрочном снятии средств или нецелевом использовании накоплений проценты могут пересчитать по минимальной ставке. В этом случае клиент потеряет ожидаемый доход.

Еще одна сложность — не каждый сможет получить ипотечный кредит в банке, где открыт жилищный вклад. Банк может отказать клиенту с высокой долговой нагрузкой или просроченной задолженностью.

Закон о жилищно-накопительных вкладах должен вступить в силу весной следующего года, заявлял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.