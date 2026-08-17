Российские банки могут закрыть более двух тысяч отделений в 2026 году

Банки в России ускорили сокращение своей офлайн-сети. Всего с января по август 2026 кредитные учреждения закрыли 1370 офисов, сообщили «Известия» .

Это рекордный показатель за последние годы. Прошлый максимум составил 894 закрытия в 2021-м.

С начала 2026 года банки в среднем остановили работу 196 отделений в месяц — в два раза больше, чем в 2025-м, это максимальный показатель за последние семь лет.

При сохранении такой динамики количество закрытых офисов к концу календарного года может превысить две тысячи, что станет новым рекордом. В мае и июне темпы сокращения офисов оказались на треть выше среднего.

Основной причиной назвали изменение поведения клиентов. Большую часть операций можно провести онлайн, а офисы остаются востребованными только для наличных расчетов и сложных сделок.

Система быстрых платежей и цифровые каналы сократили потребность в традиционных отделениях, поэтому банки оптимизируют затраты.

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