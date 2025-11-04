Россиянин выиграл 18,5 миллиона рублей с помощью итальянцев

Россиянин поставил на матчи чемпионата Италии и выиграл почти 20 млн рублей

Клиент букмекерской конторы в России поставил 10 тысяч рублей на три матча итальянского чемпионата и выиграл 18,5 миллиона рублей. Об этом сообщил «РБ Спорт» .

Общий коэффициент экспресса составил 1857,60. Все три прогноза мужчины полностью оправдались, включая верные исходы матчей «Кремонезе» — «Дженоа» (2:0), «Торино» — «Болонья» (0:0) и «Фиорентина» — «Интер» (0:3).

Удалось ли россиянину вывести средства со счета в букмекерской конторе, неизвестно.

Продюсер Яна Рудковская рассказывала, что ее муж Евгений Плющенко сделал ставку на победу фигуристки Анны Щербаковой на Олимпийском турнире в Пекине и выиграл большие деньги.

Также ранее жительница Москвы за два месяца выиграла два суперприза по пять и 10 миллионов рублей в «Национальной лотерее», доверившись личному гороскопу. Там говорилось, что день станет удачным для ее знака зодиака — Рыб.