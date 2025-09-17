Россиянин впервые получил зарплату в цифровых рублях

Казначейство впервые перечислило госслужащему зарплату в цифровых рублях. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

«Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен», — отметило ведомство.

Минфин отметил, что эксперимент с внедрением цифровой валюты проводится совместно с Банком России.

У финансовых организаций появится возможность проведения операций со счетом цифрового рубля в январе 2026 года. Благодаря этому можно будет осуществлять перечисления в бюджетную систему, различные выплаты за счет средств федерального бюджета.

Ведомство подчеркнуло, что конвертация в цифровые рубли будет проводиться только при желании получателей.

Ранее экономист Софья Главина объяснила, что в России в следующем году не будет массового перехода на цифровую валюту. По ее словам, возможность совершать операции при помощи цифрового рубля предоставят всем крупным банкам и торговым сетям.