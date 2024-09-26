Россиянин умудрился оформить почти 30 льготных ипотек
Счетная палата выявила заемщика, который взял 26 льготных ипотек
Специалисты Счетной палаты вычислили заемщика, который ухитрился взять 26 льготных ипотек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В бюллетене Счетной палаты указали, что на конец прошлого года у 114,9 тысячи заемщиков было два и более ипотечных кредита, а полторы тысячи человек оформили по пять и более льготных ипотек.
Аудиторы добавили, что заемщики, способные обслуживать займы в таких условиях, не нуждаются в господдержке, поскольку обладают доходами выше средних.
Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин рассказал, что тем, кто раньше брал по несколько квартир в рамках льготной ипотеки, больше провернуть такую схему не удастся.
Кроме того, недавно средняя ставка по рыночной ипотеке в российских банках превысила 21%.