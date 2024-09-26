Россиянин умудрился оформить почти 30 льготных ипотек

Специалисты Счетной палаты вычислили заемщика, который ухитрился взять 26 льготных ипотек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В бюллетене Счетной палаты указали, что на конец прошлого года у 114,9 тысячи заемщиков было два и более ипотечных кредита, а полторы тысячи человек оформили по пять и более льготных ипотек.

Аудиторы добавили, что заемщики, способные обслуживать займы в таких условиях, не нуждаются в господдержке, поскольку обладают доходами выше средних.

Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин рассказал, что тем, кто раньше брал по несколько квартир в рамках льготной ипотеки, больше провернуть такую схему не удастся.

Кроме того, недавно средняя ставка по рыночной ипотеке в российских банках превысила 21%.