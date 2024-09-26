Директор НКР Егор Лопатин: россияне больше не смогут покупать несколько квартир в рамках льготной ипотеки

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин в беседе с ИА НСН рассказал, что тем, кто раньше брал несколько квартир в рамках льготной ипотеки, больше не получится осуществить подобное.

По словам эксперта, именно такие действия граждан сильно повысили цены на жилье.

«Сейчас у нас осталась только семейная ипотека, для айтишников частично и дальневосточная, прикрыли лавочку», — сказал Лопатин.

Льготная ипотека, которая была введена весной 2020 года, стала главным фактором перегрева рынка, добавил он.

Ранее Счетная палата сообщила, что почти 115 000 граждан с 2021 по 2023 год оформили два или более льготных ипотечных кредита.