Риелтор Никитина: налоговый вычет можно использовать при продаже недвижимости

Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина рассказала о законном способе снижения налогооблагаемой базы с продажи квартиры или дома. Об этом сообщило РИАМО .

По словам риелтора, раз в год можно уменьшить сумму доходов на размер налогового вычета. Сейчас его величина составляет миллион рублей.

«Если квартира была продана за 10 млн рублей, то, применив налоговый вычет, собственнику придется уплатить налог не с 10, а 9 млн рублей, то есть в размере 1,17 млн рублей», — пояснила эксперт.

Однако она напомнила, что налоговый вычет разрешается использовать только на один объект в год. Если продавцов несколько, то сумма распределяется между всеми.