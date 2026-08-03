Аналитики предложили использовать облигации федерального займа в качестве альтернативы банковским вкладам

Снижение ключевой ставки привело к сокращению доходности банковских вкладов, из-за чего инвесторы начали искать новые возможности для вложений. Эксперты считают, что заменить вклады могут облигации федерального займа (ОФЗ) и фонды денежного рынка, написало Ura.ru .

Средняя ставка по вкладам сейчас составляет 11,5–12,5% годовых, тогда как раньше она достигала 20–22%. Директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Аветис Вартанов считает длинные ОФЗ привлекательной альтернативой, отмечая их высокую ликвидность и доходность около 16%.

По мнению аналитика «Цифра брокер» Егора Зиновьева, ОФЗ с фиксированным купоном в среднесрочной перспективе могут дать доходность 20–25% годовых — это выше прогнозируемой доходности депозитов (13–15% к середине 2026 года). Фонды денежного рынка также привлекательны: они предлагают доходность на уровне краткосрочных ставок и позволяют выводить средства без потери дохода.

Выбор инструмента для инвестиций зависит от целей, срока и готовности к риску.