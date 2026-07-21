Россияне резко увеличили использование кредитов МФО

Выдачи займов по кредитам от микрофинансовых организаций (МФО) выросли почти вчетверо за год. Об этом сообщили «Известия» , проанализировав данные Банка России.

В первом квартале 2026 года объем выдач по микрокредиткам достиг 86 миллиардов рублей, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также значительно выросла роль таких продуктов на рынке МФО — если в конце 2025-го на открытые лимиты по кредитным линиям приходилось 7% всех выдач, то по итогам первого квартала 2026 года их доля увеличилась до 36%.

Линия в МФО работает по принципам банковской карты. Один раз клиент заключает договор, а затем может неоднократно использовать средства в пределах установленного лимита без повторного оформления займа.

Ранее в Госдуме напомнили, что россияне могут самостоятельно оформить запрет на выдачу кредитов через портал «Госуслуги».