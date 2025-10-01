Россияне получили возможность взять кредитные каникулы

С 1 октября 2025 года бизнесмены смогут брать кредитные каникулы. Как сообщили в пресс-службе Центробанка, отсрочку платежей сможет получить любое предприятие, если ему требуется передышка в обслуживании кредита вне зависимости от того, снизилась выручка или нет.

Размер кредита или займа, для которого доступны каникулы, зависит от масштаба бизнеса: до 10 миллионов рублей — для самозанятых, до 60 миллионов — для микропредприятий, до 400 миллионов — для малых компаний, до одного миллиарда — для средних предприятий.

«Каникулы можно будет взять раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому из кредитов, если у предпринимателя их несколько», — уточнили в ЦБ.

Новый закон касается кредитов и займов, выданных после 1 марта 2024 года. В льготный период компании не платят основной долг, но проценты начисляются по ставке из договора и могут ежемесячно увеличиваться.

Ранее экономический обозреватель Елена Одинцова рассказала, что кредитные каникулы доступны только для кредитов, взятых на развитие бизнеса. Если самозанятый оформил кредит на личные цели, например на ипотеку, для получения каникул нужно доказать сложную жизненную ситуацию: потерю работы, снижение дохода более чем на треть или другие серьезные обстоятельства.