Экономический обозреватель Одинцова отметила, что кредитные каникулы можно оформлять один раз в 5 лет

С 1 октября в России у самозанятых и малого бизнеса появилась возможность взять кредитные каникулы и приостановить выплаты по кредитам на срок до шести месяцев без штрафов и пени. Экономический обозреватель KP.RU Елена Одинцова отметила, что кредитные каникулы можно оформлять один раз в пять лет по каждому из кредитов — включая льготные и выданные по программам поддержки малого и среднего бизнеса.

Однако существуют ограничения по сумме кредита: для самозанятых — максимум 10 миллионов рублей, для микропредприятий — 60 миллионов, для малых предприятий — 400 миллионов, для средних — один миллиард рублей.

Необходимо помнить, что проценты по кредиту продолжают начисляться во время каникул, из-за чего общая сумма долга увеличивается. Эта мера позволяет предпринимателям при необходимости расплатиться по другим долгам или направить деньги на развитие бизнеса.

Кредитные каникулы распространяются только на кредиты, взятые на развитие дела. Если самозанятый взял кредит на личные нужды, например, ипотеку, то для получения каникул потребуется доказать тяжелую жизненную ситуацию: потерю работы, снижение дохода более чем на треть и другие обстоятельства.