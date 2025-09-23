Россияне назвали оптимальную сумму для финансовой подушки
Больше трети россиян назвали сумму больше одного миллиона рублей оптимальным размером финансовой подушки. Об этом сообщил РБК.
О миллионе рублей и выше сказали 32% опрошенных. Сумму от 500 тысяч до миллиона назвали 20% респондентов, еще столько же россиян высказались о накоплениях в размере от 300 до 500 тысяч рублей.
Финансовую подушку размером от 100 до 300 тысяч сочли приемлемой 19% опрошенных. Сумма меньше 100 тысяч на эти цели устроила только 9% россиян.
Откладывают деньги ежемесячно 84% респондентов, а 5% предпочитают выделить на черный день крупную сумму единовременно. Треть граждан признались, что не копят деньги вообще.
Ранее стало известно, что россияне в среднем смогут прожить только четыре месяца без зарплаты. Только 6% могут продержаться более года без дополнительных средств.