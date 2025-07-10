Россияне в среднем смогут прожить только четыре месяца без зарплаты

Средним россиянам хватит накоплений на четыре месяца жизни без зарплаты. При этом почти 40% населения вообще не имеют сбережений, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob .

Как показало исследование, за личными финансами следят 78% россиян: 59% приблизительно учитывают доходы и расходы, а 19% ведут детальный учет. Не следят за своим бюджетом 22%. Большинство россиян планируют свои финансы: 45% — на полгода, 23% — на год, а 12% ориентируются на долгосрочную перспективу.

«В случае потери всех источников дохода средний запас финансовой прочности, по оценкам россиян, составляет в среднем чуть более четырех месяцев», — отметили исследователи.

Треть россиян (38%) не имеет сбережений. Только 6% могут продержаться более года без дополнительных средств. У 7% есть запас на полгода-год, у 12% — на три–шесть месяцев. Еще 24% могут прожить от одного до двух месяцев, а 13% — лишь месяц.

«Уровень своей финансовой грамотности россияне чаще всего оценивают как средний (49%). Высокую компетентность в личных финансах имеют 26% россиян, низкую — 11%», — указано в исследовании.

Мужчины чаще женщин ведут учет финансов, планируют расходы на длительный срок. Среди них больше тех, кто уверен в своей финансовой грамотности и считает, что сможет обойтись без зарплаты дольше года.

Люди в возрасте 35–45 лет чаще ведут учет своих финансов и планируют траты на будущее. Однако среди них меньше тех, кто имеет сбережения, чем среди молодежи и старшего поколения. При этом россияне 35–45 лет обычно сомневаются в своей финансовой грамотности.

Люди, зарабатывающие от 100 тысяч рублей в месяц, чаще ведут личный бюджет, планируют доходы и траты, имеют сбережения.

Ранее стало известно, что большинство россиян не подготовили финансовую подушку к пенсии. В исследовании приняли участие две тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет, которые проживают в городах и селах разных регионов страны.